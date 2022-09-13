МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы во вторник растут, инвесторы ждут статданные по потребительским ценам в США, следует из данных торгов.

Франкфуртская фондовая биржа

Европейские биржи растут несколько дней подряд на общем оптимизме

По состоянию на 13.16 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,38%, до 32 622 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,36%, до 12 869,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,39%, до 4 146 пунктов.

Инвесторы находятся в ожидании статданных по потребительским ценам в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам августа замедлилась до 8,1% с 8,5% месяцем ранее.

"Мы повторим то, что говорили уже много раз: к концу года базовая инфляция будет на лучшем уровне (вероятно, в районе 5%) и по мере приближения к середине следующего года (вероятно, в районе 2,5%)", — сказал порталу MarketWatch главный экономист по США в RBC Capital Markets Том Порчелли (Tom Porcelli).