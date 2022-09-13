МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы во вторник растут, инвесторы ждут статданные по потребительским ценам в США, следует из данных торгов. Европейские биржи растут несколько дней подряд на общем оптимизме

По состоянию на 13.16 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,38%, до 32 622 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,36%, до 12 869,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,39%, до 4 146 пунктов.

Инвесторы находятся в ожидании статданных по потребительским ценам в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам августа замедлилась до 8,1% с 8,5% месяцем ранее.

"Мы повторим то, что говорили уже много раз: к концу года базовая инфляция будет на лучшем уровне (вероятно, в районе 5%) и по мере приближения к середине следующего года (вероятно, в районе 2,5%)", — сказал порталу MarketWatch главный экономист по США в RBC Capital Markets Том Порчелли (Tom Porcelli).