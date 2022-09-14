МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду снижаются на данных о падении объема промпроизводства в еврозоне, следует из данных торгов. Азиатские биржи закрылись снижением

По состоянию на 12.48 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,72%, до 7328,5 пункта, французский CAC 40 — на 0,14%, до 6237,2 пункта, немецкий DAX — на 0,32%, до 13145,8 пункта.

Инвесторы в европейские акции с негативом восприняли статданные по еврозоне. Так, объем промышленного производства в июле снизился на 2,4% в годовом выражении, а за месяц — на 2,3%. Аналитики полагали, что годовой показатель вырос на 0,4%, а месячный — снизился на 1%.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на общерыночный пессимизм, вызванный данными по годовой инфляции в США, которая по итогам августа замедлилась лишь до 8,3% с 8,5% месяцем ранее. Хотя аналитики ожидали замедления до 8,1%.

"Европейские акции сталкиваются с пиком негативных настроений", — прокомментировал агентству Блумберг руководитель отдела стратегий и исследований в области мультиактивов в Berenberg Ульрих Урбан (Ulrich Urbahn).