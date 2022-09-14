МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа планирует рассчитывать и публиковать индексы на рынке леса, газа и минеральных удобрений, ликвидные биржевые торги и система регистрации внебиржевых сделок могут способствовать развитию национальной системы ценовых индикаторов, сообщили РИА Новости в СПбМТСБ. Мосбиржа расширила число недоступных для КИК из недружественных стран акций

Ранее, во вторник, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Банку России до 15 декабря разработать систему российских финансовых и товарных индикаторов на смену зарубежным ценовым индексам. С учетом глобальной турбулентности до 15 декабря Минфину и Минэкономразвития при участии Банка России поручено проработать вопрос расширения номенклатуры инструментов товарного рынка и хеджирования изменения цен на товарные и финансовые активы.

"По биржевым индексам в планах развития — расчет и публикация индексов на рынке леса, минеральных удобрений, природного газа. С развитием торгов энергетическим углем и металлопродукцией, достижения ликвидных объемов в этих сегментах торгов — появление индексов и на указанные товары", — сказали в СПбМТСБ.

Что касается развития национальной системы ценовых индикаторов, которое поставлено государством, по словам представителей биржи, указанная система индексов, которая создавалась более 10 лет, сегодня является эффективно работающей. Регистрация внебиржевых сделок охватывает в том числе и экспортные товары, биржа видит всю необходимую ценовую информацию, добавляется в сообщении.

"Биржа находится в постоянном диалоге с правительством, ключевыми ведомствами, профессиональными сообществами относительно того, чтобы перейти на использование наших ценовых индикаторов для расчета пошлин на нефть и нефтепродукты, расчета НДПИ, НДД, прочих обязательных платежей в бюджет", — заявили в СПбМТСБ.

АЛЬТЕРНАТИВА ЗАРУБЕЖНЫМ ИНДЕКСАМ

По словам представителей биржи, названные шаги решают также проблему качества индикаторов, которые предоставляли зарубежные ценовые агентства. Они напоминают, что у регуляторов и участников рынка возникало много вопросов к их прозрачности, к опросным методикам. ЦБ представит индивидуальный инвестиционный счет для долгосрочных вложений

"Считаем, что инфраструктура товарного и финансового рынков (биржи, репозитарии, депозитарии и др.) обладает наиболее полной и достоверной информацией о реально заключенных сделках, национальная система индикаторов товарного и финансового рынков должна строиться на базе перечисленных субъектов такой инфраструктуры, которые являются поднадзорными организациями", — сказали на бирже.

"Это позволит минимизировать риск искажения информации, риски, связанные с защитой информации, а также позволит максимально эффективно организовать данный процесс и реализовать его в сжатые сроки с учетом концентрации всех необходимых ресурсов в единой инфраструктурной среде", — уверены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей.

В настоящее время СПбМТСБ, как крупнейшая товарная биржа в стране, организовала двухсоставную систему формирования ценовых индикаторов на товарно-сырьевые активы: биржевые торги и система регистрации внебиржевых договоров.

Первая составляющая — ликвидные биржевые торги, это, в первую очередь, рынок нефтепродуктов, где рассчитываются репрезентативные семейства индексов. Вторая — система регистрации внебиржевых сделок, которая ведется на бирже согласно постановлению правительства №623, также с формированием на данной базе индексов.

На сегодняшний день биржа рассчитывает более 600 различных индексов на товарном рынке. Соответственно СПбМТСБ на сегодняшний момент можно назвать и администратором данных индексов.

На бирже ведется регистрация внебиржевых сделок с углем, круглым лесом, природным газом, нефтепродуктами и другими товарами. С 1 сентября началась регистрация сделок с минеральными удобрениями.