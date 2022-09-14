МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. МОСБИРЖА РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ РАСЧЕТА БИРЖЕВЫХ ИНДЕКСОВ САХАРА И МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР — БИРЖА РИА НОВОСТИ
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https://1prime.ru/Index/20220914/838114574.html
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МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. МОСБИРЖА РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ РАСЧЕТА БИРЖЕВЫХ ИНДЕКСОВ САХАРА И МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР — БИРЖА РИА НОВОСТИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Index/20220914/838114574.html
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