МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Британский FTSE 100 в четверг растет на фоне укрепления банковского и горнодобывающего секторов, в то время как акции нефтяного гиганта Shell подорожали после назначения Ваэля Савана новым гендиректором компании. Биржи АТР торгуются разнонаправленно на ряде факторов

Индекс "голубых фишек" FTSE 100 на момент написания обзора прибавил 0,5% после резкого снижения в течение двух сессий подряд. Последнее произошло после того, как новые данные по инфляции в США увеличили вероятность более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики в крупнейшей экономике мира и спровоцировали волну продаж на мировых рынках акций.

Вероятность того, что Банк Англии на очередном заседании 22 сентября повысит процентную ставку на 75 б. п. до 2,5%, трейдеры оценивают в 70%.

Банковский сектор, чувствительный к уровням процентных ставок, прибавил 1% в начале торгов.

Горнодобывающий сектор подрос на 0,9%, поскольку опасения насчет возможных перебоев с поставками на фоне продолжающегося энергетического кризиса в Европе поддерживали цены металлов на повышенном уровне.

Индекс FTSE 250, в большей степени ориентированный на внутренний рынок, прибавил 0,2%.

Акции Shell выросли на 0,4% после того, как Ваэль Саван, глава интегрированного подразделения газа и возобновляемых источников энергии, был назначен гендиректором вместо Бена ван Бердена, который уйдет в отставку в конце этого года.