Британский FTSE 100 восстанавливается благодаря бумагам банковского и горнодобывающего секторов
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Британский FTSE 100 в четверг растет на фоне укрепления банковского и горнодобывающего секторов, в то время как акции нефтяного гиганта Shell подорожали после назначения Ваэля Савана новым гендиректором компании.
Индекс "голубых фишек" FTSE 100 на момент написания обзора прибавил 0,5% после резкого снижения в течение двух сессий подряд. Последнее произошло после того, как новые данные по инфляции в США увеличили вероятность более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики в крупнейшей экономике мира и спровоцировали волну продаж на мировых рынках акций.
Вероятность того, что Банк Англии на очередном заседании 22 сентября повысит процентную ставку на 75 б. п. до 2,5%, трейдеры оценивают в 70%.
Банковский сектор, чувствительный к уровням процентных ставок, прибавил 1% в начале торгов.
Горнодобывающий сектор подрос на 0,9%, поскольку опасения насчет возможных перебоев с поставками на фоне продолжающегося энергетического кризиса в Европе поддерживали цены металлов на повышенном уровне.
Индекс FTSE 250, в большей степени ориентированный на внутренний рынок, прибавил 0,2%.
Акции Shell выросли на 0,4% после того, как Ваэль Саван, глава интегрированного подразделения газа и возобновляемых источников энергии, был назначен гендиректором вместо Бена ван Бердена, который уйдет в отставку в конце этого года.
https://1prime.ru/Index/20220915/838120319.html