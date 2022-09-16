МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Британские индексы снизились в пятницу утром на фоне резкого снижения розничных продаж и мрачных прогнозов по мировой экономике от Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые усилили опасения по поводу замедления роста на фоне подготовки центральных банков к повышению ставок. Российский рынок акций открыл торги небольшим снижением

На момент написания обзора индекс "голубых фишек" FTSE 100 снизился на 0,4%, а индекс компаний средней капитализации FTSE 250 опустился на 0,8%.

Розничные продажи в Великобритании в августе сократились более существенно, чем ожидалось. Это стало еще одним признаком того, что британская экономика скатывается в рецессию, поскольку кризис стоимости жизни сокращает располагаемые расходы британских домохозяйств.

Акции сектора розничной торговли упали на 1,6%. В сентябре мрачные прогнозы прибыли обнародовали такие компании, как ASOS, владелец Primark компания Associated British Foods и онлайн-супермаркет Ocado Retail, совместное предприятие Ocado Group и Marks & Spencer Group.

Акции горнодобывающих компаний снизились на 2,8%, возглавив снижение в FTSE 100.

Азиатские фондовые рынки и панъевропейский STOXX 600 главным образом снижались, поскольку инвесторы ожидали значительного повышения ставки в ФРС США на следующей неделе.

Банк Англии также, похоже, повысит ставку еще на 50 базисных пунктов на следующей неделе, как показал опрос Reuters, проведенный ранее на этой неделе.