Фондовые индексы Британии снизились на фоне мрачных данных по розничным продажам и страхов рецессии
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Британские индексы снизились в пятницу утром на фоне резкого снижения розничных продаж и мрачных прогнозов по мировой экономике от Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые усилили опасения по поводу замедления роста на фоне подготовки центральных банков к повышению ставок.
На момент написания обзора индекс "голубых фишек" FTSE 100 снизился на 0,4%, а индекс компаний средней капитализации FTSE 250 опустился на 0,8%.
Розничные продажи в Великобритании в августе сократились более существенно, чем ожидалось. Это стало еще одним признаком того, что британская экономика скатывается в рецессию, поскольку кризис стоимости жизни сокращает располагаемые расходы британских домохозяйств.
Акции сектора розничной торговли упали на 1,6%. В сентябре мрачные прогнозы прибыли обнародовали такие компании, как ASOS, владелец Primark компания Associated British Foods и онлайн-супермаркет Ocado Retail, совместное предприятие Ocado Group и Marks & Spencer Group.
Акции горнодобывающих компаний снизились на 2,8%, возглавив снижение в FTSE 100.
Азиатские фондовые рынки и панъевропейский STOXX 600 главным образом снижались, поскольку инвесторы ожидали значительного повышения ставки в ФРС США на следующей неделе.
Банк Англии также, похоже, повысит ставку еще на 50 базисных пунктов на следующей неделе, как показал опрос Reuters, проведенный ранее на этой неделе.
https://1prime.ru/Index/20220916/838136101.html