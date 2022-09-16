МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу снижаются на опасениях о возникновении глобальной рецессии, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Путин предложил ЕС снять санкции с "Северного потока — 2"

По состоянию на 19.05 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,97%, до 30659,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,48%, до 11382,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,2%, до 3854 пунктов.

Основные американские фондовые индексы завершают неделю снижением на фоне опасений о возникновении рецессии мировой экономики в свете предстоящих повышений ставок центробанками. Так, теперь 74% аналитиков, опрошенных CME Group, ожидают от ФРС США повышения ставки на 75 базисных пунктов, а другие 26% — сразу на 100 пунктов.

"Есть серьезные опасения, что агрессивное повышение ставок центральными банками, которое уже произошло и еще предстоит, приведет мировую экономику к рецессии, которая не будет мягкой", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика Briefing.com Патрика О'Хэйра (Patrick O'Hare).