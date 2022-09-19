МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник снижаются вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР торгуются разнонаправленно на ряде факторов

По состоянию на 7.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшается на 0,16%, до 3121,46 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,55%, до 1994,6 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,94%, до 18584 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,08%, до 6733,4 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,2%, до 2354,57 пункта.

Биржа Японии закрыта по случаю выходного дня. По итогам последних торгов, проводившихся в пятницу, японский Nikkei 225 снизился на 1,11%, до 27 567,65 пункта.

Азиатские инвесторы в понедельник переняли пессимизм американских трейдеров. Так, фондовые биржи США завершили торги пятницы снижением: индекс Dow Jones опустился на 0,45%, NASDAQ — на 0,9%, а S&P 500 — на 0,72%.

Пессимизму на рынках способствовали опасения возникновения рецессии мировой экономики на фоне предстоящих повышений ставок центробанками. Так, 82% аналитиков, опрошенных CME Group, ожидают от Федеральной резервной системы США повышение ставки на 75 базисных пунктов, другие 18% — сразу на 100 пунктов.

"Факт в том, что ястребиные ожидания, основанные на… инфляции в США, означают, что у рынков есть все основания быть готовыми к встречным ветрам на фоне перспектив повышения ставок (на более длительный срок); и, возможно, также "более длительного роста" доллара США ", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатхан (Vishnu Varathan).