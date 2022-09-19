МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в понедельник сильно снижаются на опасениях рецессии, поскольку инвесторы ждут "ястребиных" решений от Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментариев аналитика. Фондовые биржи Азии закрылись снижением вслед за рынками США

По состоянию на 13.04 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,92%, до 30 643 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,99%, до 11 814,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,93%, до 3 854 пунктов.

Инвесторы на этой неделе будут сосредоточены на результатах заседания Федрезерва США, которые будут опубликованы в среду. По данным портала CME Group, 80% аналитиков ожидают, что регулятор повысит учетную ставку на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых.

Такому прогнозу способствовали данные по инфляции в США, которая по-прежнему находится на высоком уровне, хоть и немного замедлилась. Так, по итогам августа годовая инфляция в стране находится на уровне 8,3%.