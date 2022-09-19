МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник открыли торги снижением на фоне ожиданий ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Московская биржа 19 сентября возобновит торги паями инвестфондов

По состоянию на 16.35 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,69%, до 30610,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,55%, до 11391,26 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,59%, до 3850,07 пунктов.

В центре внимания инвесторов на этой неделе находится заседание ФРС США, итоги которого будут опубликованы в среду. Большинство аналитиков, опрошенных CME Group, полагают, что регулятор повысит учетную ставку на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых.

Некоторые аналитики допускают, что ФРС может повысить ставку сразу на 100 базисных пунктов. "Мы считаем, что повышение ставки на 100 базисных пунктов нервирует Уолл-стрит, так как это будет означать, что ФРС слишком остро реагирует на данные (по инфляции — ред.), а не придерживается своего плана действий", — сказал агентству Блумберг главный инвестиционный стратег CFRA Research Сэм Стовалл (Sam Stovall).

Такой сценарий рассматривается в связи с тем, что инфляция в США по-прежнему остается на высоком уровне — 8,3% в годовом выражении в августе, хоть и немного замедлилась с июльских 8,5%. Рынки опасаются, что повышение ставки ФРС куда более резкими темпами, чем предполагалось ранее, может привести к рецессии.