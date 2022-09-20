МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ/Reuters. Основные фондовые индексы США завершили волатильную сессию понедельника ростом. Внимание инвесторов направлено на заседание Федеральной резервной системы, которое завершится в ближайшую среду, и размер очередного повышения процентной ставки. Фондовые индексы Германии и Франции снизились на общерыночном пессимизме

В пятницу S&P 500 и Nasdaq зафиксировали самое сильное недельное процентное падение с июня. Участники рынка в полной мере учли вероятность повышения ставок на этой неделе как минимум на 75 базисных пунктов. Фьючерсы на федеральные фонды ФРС оценили вероятность резкого повышения ставок на 100 базисных пунктов в 15%.

Неожиданно высокие данные по инфляции за август, вышедшие на прошлой неделе, также усилили ожидания повышения ставок в будущем. Пик ставки по федеральным фондам США сейчас оценивается в 4,48%.

"Все сводится к тому, что произойдет в среду, и какое решение будет принято в среду ФРС, — говорит Джош Маркман, партнер Bel Air Investment Advisors. — Думаю, что люди будут просто ждать среды".

"Мы получили неважные индексы CPI, поэтому ФРС теперь попытается опередить тренд и укротить инфляцию, и понимание этого движет сейчас фондовыми рынками", — отмечает он.

В центре внимания также будут новые экономические прогнозы руководителей ФРС, которые будут опубликованы вместе с заявлением о политике в среду в 18.00 по Гринвичу.

Беспокойство по поводу ужесточения политики ФРС уже привело к падению S&P 500 на 18,2% за истекший период 2022 года. Недавняя мрачная отчетность компании FedEx, инвертированная кривая доходности казначейских облигаций США и предупреждения Всемирного банка и МВФ о предстоящем замедлении темпов роста мировой экономики усугубили ситуацию.

В пятницу вечером Goldman Sachs понизил прогноз ВВП США на 2023 год, поскольку ожидает более активного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. В банке полагают, что это приведет к более высокому, чем предполагалось ранее, уровню безработицы.

"ФРС будет продолжать начатое и в среду мы получим повышение ставки на 75 базисных пунктов, — полагает Маркман. — Больше интереса представляет то, что будет после этого, и сделают ли они паузу после среды".

Dow Jones Industrial Average вырос на 197,26 пункта, или на 0,64%, до 31019,68, S&P 500 — на 26,56 пункта, или на 0,69%, до 3899,89, а Nasdaq Composite — на 86,62 пункта, или на 0,76%, до 11535,02.

Большинство из одиннадцати субиндексов S&P 500 отметились ростом. Исключение составил субиндекс сектора здравоохранения, который снизился на 0,6% из-за падения акций Moderna Inc., последовавшего за заявлением президента США Джо Байдена о том, что "пандемия окончена".

Промышленный сектор восстановился на 1,4% после резкого отката в пятницу. Банковский субиндекс набрал 1,9%. Акции технологических гигантов Apple Inc и Tesla Inc прибавили 2,5% и 1,9%, соответственно, поддержав S&P 500 и Nasdaq.

У S&P зафиксирован один новый 52-недельный максимум и 28 новых минимумов, а у Nasdaq — 29 новых максимумов и 378 новых минимумов.