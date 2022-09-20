МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник растут вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов Фондовые биржи АТР снижаются вслед за индексами США

По состоянию на 7.47 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,46%, до 3129,87 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,16%, до 2013,47 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,36%, до 18819 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 1,27%, до 6805,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,42%, до 27682,5 пункта, корейский KOSPI — на 0,55%, до 2369,61 пункта.

Индексы азиатских фондовых рынков во вторник переняли динамику бирж США, закрывшихся днем ранее некоторым ростом. Рост американских индексов был обусловлен коррекцией после двухдневного падения на перспективе повышения учётной ставки Федрезервом США.

"Объемы торгов были ниже, чем обычно, а это признак того, что большинство трейдеров опасается совершать большие изменения в преддверии объявления политики ФРС в среду", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс главный инвестиционный директор Horizon Investments Скотт Ладнер (Scott Ladner). "Никто не хочет занимать определенную позицию в преддверии этого", — добавил эксперт.

При этом японский индекс прибавляет сравнительно скромно, так как рынок оценивает статистику инфляции в Японии, которая ускорилась до 3% с 2,6% месяцем ранее. Показатель стал рекордным с 2014 года.