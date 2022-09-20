МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Британский базовый индекс FTSE 100 вырос утром благодаря повышению акций сырьевых компаний и банков. Участники мировых рынков остаются настороже в преддверии заседаний целого ряда центральных банков. Европейские биржи снижаются в ожидании решений ФРС и Банка Англии

FTSE 100 вырос в начале дня на 0,9%. Вчера торги не проводились в связи с похоронами королевы Елизаветы II.

Субиндекс горнорудного сектора прибавил 1,4% вслед за ростом цен на металлы. Инвесторы надеются на то, что Китай, главный потребитель металлов, еще больше ослабит карантинные ограничения.

Акции нефтяных компаний BP и Shell в начале торгов набрали более 1%.

Однако настроения на рынке оставались сдержанными в преддверии заседания Федеральной резервной системы США, которое будет проходить 20-21 сентября. Трейдеры готовятся к очередному повышению процентных ставок в крупнейшей экономике мира.

На этой неделе заседание проведет и Банк Англии. Оно было перенесено с 15 на 22 сентября из-за национального траура в связи со смертью королевы Елизаветы II. Трейдеры считают, что вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов составляет 75%.

Субиндекс банков, который сильно реагирует на изменения ставок, поднялся на 1,4%.

Индекс компаний со средней капитализацией, ориентированный на внутренний рынок, вырос на 0,2%. В числе его лидеров оказались акции группы TUI AG, которые подорожали на 3,4% после того, как подтвердила, что рассчитывает вернуться к прибыльности в этом году.