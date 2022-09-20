Фондовые индексы АТР выросли вслед за США на закрытии торгов вторника
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника ростом, переняв динамику американских рынков, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,22%, до 3 122,41 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,07%, до 2 011,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,13%, до 18 766,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 1,29%, до 6 806,4 пункта; японский Nikkei 225 — на 0,44%, до 27 688,42 пункта.
Биржи АТР во вторник переняли настроения индексов Уолл-стрит, которые по итогам торгов понедельника коррекционно выросли в пределах 1% после двухдневного падения, произошедшего из-за опасений о возникновении рецессии в свете предстоящего повышения учетной ставки Федрезервом США.
Кроме того, росту азиатских индексов способствуют ослабления карантинных ограничений в Китае, что, в свою очередь, успокаивает волнения рынков по поводу перспектив восстановления экономики страны.
При этом на Nikkei 225 также влияет статистика по уровню инфляции в Японии, которая ускорилась до 3% с 2,6% месяцем ранее. Показатель стал рекордным с 2014 года.
https://1prime.ru/Index/20220920/838181569.html