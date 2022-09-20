МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника ростом, переняв динамику американских рынков, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР растут вслед за индексами США

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,22%, до 3 122,41 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,07%, до 2 011,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,13%, до 18 766,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 1,29%, до 6 806,4 пункта; японский Nikkei 225 — на 0,44%, до 27 688,42 пункта.

Биржи АТР во вторник переняли настроения индексов Уолл-стрит, которые по итогам торгов понедельника коррекционно выросли в пределах 1% после двухдневного падения, произошедшего из-за опасений о возникновении рецессии в свете предстоящего повышения учетной ставки Федрезервом США.

Кроме того, росту азиатских индексов способствуют ослабления карантинных ограничений в Китае, что, в свою очередь, успокаивает волнения рынков по поводу перспектив восстановления экономики страны.

При этом на Nikkei 225 также влияет статистика по уровню инфляции в Японии, которая ускорилась до 3% с 2,6% месяцем ранее. Показатель стал рекордным с 2014 года.