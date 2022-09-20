МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы во вторник снижаются, инвесторы оценивают вероятность рецессии в экономике США, следует из данных торгов.

Гонконгская фондовая биржа

Азиатские биржи закрылись ростом вслед за США

По состоянию на 13.23 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,4%, до 30 992 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,57%, до 11 954,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,48%, до 3 898,25 пункта.

Фьючерсы на фондовые биржи США сигнализируют о том, что сами индексы откроются снижением. Инвесторы ожидают решения по монетарной политике Федеральной резервной системы США, которое будет опубликовано в среду.

Аналитики полагают, что регулятор повысит учетную ставку на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых в рамках борьбы с высокой инфляцией. В связи с этим рынки охвачены опасениями рецессии.