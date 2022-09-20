МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы во вторник снижаются, инвесторы оценивают вероятность рецессии в экономике США, следует из данных торгов. Азиатские биржи закрылись ростом вслед за США

По состоянию на 13.23 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,4%, до 30 992 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,57%, до 11 954,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,48%, до 3 898,25 пункта.

Фьючерсы на фондовые биржи США сигнализируют о том, что сами индексы откроются снижением. Инвесторы ожидают решения по монетарной политике Федеральной резервной системы США, которое будет опубликовано в среду.

Аналитики полагают, что регулятор повысит учетную ставку на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых в рамках борьбы с высокой инфляцией. В связи с этим рынки охвачены опасениями рецессии.