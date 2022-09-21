МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ/Reuters. Мировые фондовые индексы упали во вторник, а доходность двухлетних казначейских облигаций США выросла до максимума за почти 15 лет. Инвесторы готовятся к тому, что Федеральная резервная система вновь поднимет ставку на 75 базисных пунктов. Американские индексы опускаются из-за слабого спроса на риск

ФРС объявит свое решение в среду, по завершении двухдневного заседания по денежно-кредитной политики. Трейдеры рынка фьючерсов на ставки по федеральным фондам оценивают вероятность того, что американский центробанк повысит ставку на 75 базисных пунктов в 81%. Вероятность более значительного повышения, на 100 базисных пунктов, оценивается в 19%.

Заседания по денежно-кредитной политике на этой неделе пройдут также в центральных банках Великобритании, Норвегии, Швейцарии и Японии.

Во вторник центральный банк Швеции неожиданно повысил процентные ставки на целый процентный пункт, до 1,75%, и предупредил, что в ближайшие шесть месяцев повышения ставок будут продолжаться.

Доходность двухлетних гособлигаций США, очень чутко реагирующая на изменения в ожиданиях относительно денежно-кредитной политики, во вторник достигала 3,992%, лишь немного не дотянув до 4%. Последний раз их доходность превышала 4% в октябре 2007 года.

Доходность 10-летних казначейских бумаг поднималась до 3,604%, но затем снизилась до 3,569%. В понедельник доходность этих облигаций впервые за 11 лет поднялась выше 3,5%.

ФРС и другие банки проводят агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики для обуздания инфляции, однако инвесторы обеспокоены тем влиянием, которое высокие ставки могут оказать на мировую экономику.

На Уолл-Стрит трейдеры не спешили открывать новые позиции.

"Инвесторы просто продают на ожиданиях относительно решения ФРС, — говорит Джейк Доллархайд, генеральный директор Longbow Asset Management. — Все плохое, что раньше игнорировалось, теперь нас настигло, и люди настроены пессимистично".

Dow Jones Industrial Average упал на 313,45 пункта, или на 1,01%, до 30706,23 пункта, S&P 500 — на 43,96 пункта, или на 1,13%, до 3855,93 пункта, а Nasdaq Composite — на 109,96 пункта, или на 0,95%, до 11425,05.