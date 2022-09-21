МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снижаются вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов. Reuters: мировые фондовые индексы упали

По состоянию на 7.34 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,56%, до 3105,02 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,95%, до 1992,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшается на 1,73%, до 18457 пунктов. Японский Nikkei 225 опускается на 1,24%, до 27344 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,52%, до 6702,8 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,05%, до 2343,47 пункта.

В среду индексы АТР перенимают динамику американских бирж, завершивших торги вторника снижением в районе 1% на фоне опасений о возникновении рецессии в свете предстоящего повышения ставки Федрезервом США.

Позже в течение дня ФРС опубликует итоги двухдневного заседания. По данным CME Group, 82% аналитиков закладывают третье подряд повышение учетной ставки регулятором на 75 базисных пунктов — до 3-3,25%, в то время как 18% экспертов допускают повышение сразу на 100 базисных пунктов. Регулятор также представит обновленные экономические прогнозы.

"Продажи происходили на фоне ожидания трейдерами того, насколько высоко ФРС поднимет процентные ставки на своем заседании, которое завершится в среду…", — заявил генеральный директор Simplified Asset Management Пол Ким (Paul Kim), чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.