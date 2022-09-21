МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Индекс доллара в среду продолжает торговаться на максимумах за 20 лет, вечером впервые с июня 2002 года превысив отметку в 111 пунктов, свидетельствуют данные торгов. Доллар достиг 20-летнего максимума на фоне заявления Путина

По состоянию на 18.27 мск индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растёт на 0,71%, до 111,02 пункта, превышая отметку в 111 пунктов впервые с 17 июня 2002 года.

Курс евро к доллару в то же время снижается до 0,9875 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9970 доллара, курс доллара к иене поднимается до 144,13 иены со 143,72 иены.

В последнее время доллар укрепляется в ожидании продолжения ужесточения монетарной политики в США. Позднее в среду Федрезерв опубликует свое решение о величине учетной ставки, а также обновленные макроэкономические прогнозы. Затем трейдеры будут ждать пресс-конференции председателя регулятора Джерома Пауэлла. Согласно данным CME Group, более 80% опрошенных аналитиков ждут повышения ставки на 0,75 процентного пункта.

Но вдобавок к этому сегодня трейдеры обратили внимание на макростатистику. Так количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в августе снизилось, но всего на 0,4% по сравнению с показателем июля – до 4,8 миллиона. Аналитики в свою очередь ждали показателя на уровне 4,7 миллиона.