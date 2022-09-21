МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги среды в плюсе, трейдеры находятся в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

Токийская фондовая биржа

Азиатские биржи закрылись снижением вслед за американскими рынками

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,63% — до 7237,64 пункта, французский CAC 40 — на 0,87%, до 6031,33 пункта, немецкий DAX — на 0,76%, до 12767,15 пункта.

Мировые инвесторы по-прежнему находятся в ожидании публикации решений ФРС США. По данным CME Group, более 80% закладывают третье подряд повышение учетной ставки регулятором на 75 базисных пунктов – до 3-3,25%. Кроме решения по ставке, Федрезерв также представит обновленные макроэкономические прогнозы.

Инвесторы из Европы также оценивали новости о том, что правительство ФРГ приобретает долю Fortum в Uniper и тем самым увеличивает ее до 99%. На этом фоне акции Uniper обвалились в цене более чем на 25%.