МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги среды в плюсе, трейдеры находятся в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Азиатские биржи закрылись снижением вслед за американскими рынками

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,63% — до 7237,64 пункта, французский CAC 40 — на 0,87%, до 6031,33 пункта, немецкий DAX — на 0,76%, до 12767,15 пункта.

Мировые инвесторы по-прежнему находятся в ожидании публикации решений ФРС США. По данным CME Group, более 80% закладывают третье подряд повышение учетной ставки регулятором на 75 базисных пунктов – до 3-3,25%. Кроме решения по ставке, Федрезерв также представит обновленные макроэкономические прогнозы.

Инвесторы из Европы также оценивали новости о том, что правительство ФРГ приобретает долю Fortum в Uniper и тем самым увеличивает ее до 99%. На этом фоне акции Uniper обвалились в цене более чем на 25%.