МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Британские рынки акций сегодня последовали вниз за европейскими и азиатскими площадками после очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США на 75 базисных пунктов. Сегодня инвесторы ожидают второго крупного повышения ставки Банком Англии. Европе предрекли борьбу за выживание без газа из России

Индекс "голубых фишек" FTSE 100 снизился в начале дня на 1,0%, а индекс компаний средней капитализации, ориентированный на внутренний рынок, просел на 1,1%.

Центральный банк Великобритании, похоже, повысит ставки как минимум на полпроцента в попытке сдержать инфляцию, которая находится на 40-летнем максимуме. Банк Англии отложил заседание на неделю из-за национального траура в связи со смертью королевы Елизаветы II.

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидают, что Банк Англии повысит ставки с 1,75% до 2,25%, в то время как финансовые рынки считают, что вероятность повышения ставки сразу до 2,5% составляет 92,4%.

Субиндексы банков и страховых компаний, которые чутко реагируют на величину ставок, упали на 1,4% и 1,7% соответственно, что привело к снижению базового индекса FTSE 100.

Акции крупнейшего британского ретейлера спортивной одежды JD Sports упали на 6,3% после того, как он сообщил о снижении прибыли за первое полугодие и заявил, что будет сохранять осторожность в отношении торговли до конца года, поскольку стремительно растущая инфляция сокращает потребительские расходы.

Между тем, фунт достиг нового 37-летнего минимума по отношению к укрепившемуся доллару.