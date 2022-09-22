Британский индекс FTSE 100 снижается на процент в преддверии заседания Банка Англии в четверг
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Британские рынки акций сегодня последовали вниз за европейскими и азиатскими площадками после очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США на 75 базисных пунктов. Сегодня инвесторы ожидают второго крупного повышения ставки Банком Англии.
Индекс "голубых фишек" FTSE 100 снизился в начале дня на 1,0%, а индекс компаний средней капитализации, ориентированный на внутренний рынок, просел на 1,1%.
Центральный банк Великобритании, похоже, повысит ставки как минимум на полпроцента в попытке сдержать инфляцию, которая находится на 40-летнем максимуме. Банк Англии отложил заседание на неделю из-за национального траура в связи со смертью королевы Елизаветы II.
Экономисты, опрошенные Reuters, ожидают, что Банк Англии повысит ставки с 1,75% до 2,25%, в то время как финансовые рынки считают, что вероятность повышения ставки сразу до 2,5% составляет 92,4%.
Субиндексы банков и страховых компаний, которые чутко реагируют на величину ставок, упали на 1,4% и 1,7% соответственно, что привело к снижению базового индекса FTSE 100.
Акции крупнейшего британского ретейлера спортивной одежды JD Sports упали на 6,3% после того, как он сообщил о снижении прибыли за первое полугодие и заявил, что будет сохранять осторожность в отношении торговли до конца года, поскольку стремительно растущая инфляция сокращает потребительские расходы.
Между тем, фунт достиг нового 37-летнего минимума по отношению к укрепившемуся доллару.
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