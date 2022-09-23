Британский индекс FTSE замер на фоне презентации мини-бюджета в парламенте страны
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 почти не изменился в пятницу. Акции компаний сферы здравоохранения компенсировали потери котировок нефтяных компаний, поскольку инвесторы ожидали подробностей мини-бюджета Великобритании, который, как ожидается, даст толчок замедляющейся британской экономике.
Новый министр финансов Квази Квартенг представит парламенту программу, которая включает около 200 млрд фунтов стерлингов (225 млрд долларов) на снижение налогов, энергетические субсидии и реформы планирования. Квартенг должен сделать заявление в 8.30 по Гринвичу.
В 7.10 по Гринвичу FTSE 100 держался у флэтовой линии, при этом акции крупнейших нефтяных компаний Shell и BP упали примерно на 1% на фоне снижения цен на нефть.
Акции производителей лекарств AstraZeneca и GSK выросли в цене примерно на 2%, поддержав FTSE 100.
Индекс FTSE 250, ориентированный на внутренний рынок, также не изменился, но был на пути к резкому недельному снижению.
Ранее данные показали, что доверие британских потребителей упало в этом месяце до самого низкого уровня с начала ведения учета в середине 1970-х годов, что подчеркивает влияние усиливающегося кризиса стоимости жизни, который рискует привести экономику к рецессии.
Бумаги Smiths Group выросли в цене на 2,6% после того, как группа представила оптимистичный прогноз на весь 2023 год.
Котировки Made.com упали на 36,0% после того, как онлайн-ретейлер мебели сообщил о сокращении рабочих мест. Он также собирается пересмотреть стратегию, включая официальный процесс продажи, и отзовет свой прогноз на весь год из-за "сложных" рыночных условий.
https://1prime.ru/Index/20220923/838227278.html