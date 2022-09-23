МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 почти не изменился в пятницу. Акции компаний сферы здравоохранения компенсировали потери котировок нефтяных компаний, поскольку инвесторы ожидали подробностей мини-бюджета Великобритании, который, как ожидается, даст толчок замедляющейся британской экономике. Азиатские биржи снижаются вслед за падением индексов Уолл-стрит

Новый министр финансов Квази Квартенг представит парламенту программу, которая включает около 200 млрд фунтов стерлингов (225 млрд долларов) на снижение налогов, энергетические субсидии и реформы планирования. Квартенг должен сделать заявление в 8.30 по Гринвичу.

В 7.10 по Гринвичу FTSE 100 держался у флэтовой линии, при этом акции крупнейших нефтяных компаний Shell и BP упали примерно на 1% на фоне снижения цен на нефть.

Акции производителей лекарств AstraZeneca и GSK выросли в цене примерно на 2%, поддержав FTSE 100.

Индекс FTSE 250, ориентированный на внутренний рынок, также не изменился, но был на пути к резкому недельному снижению.

Ранее данные показали, что доверие британских потребителей упало в этом месяце до самого низкого уровня с начала ведения учета в середине 1970-х годов, что подчеркивает влияние усиливающегося кризиса стоимости жизни, который рискует привести экономику к рецессии.

Бумаги Smiths Group выросли в цене на 2,6% после того, как группа представила оптимистичный прогноз на весь 2023 год.

Котировки Made.com упали на 36,0% после того, как онлайн-ретейлер мебели сообщил о сокращении рабочих мест. Он также собирается пересмотреть стратегию, включая официальный процесс продажи, и отзовет свой прогноз на весь год из-за "сложных" рыночных условий.