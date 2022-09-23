МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу завершили торги снижением, следуя динамике бирж США, свидетельствуют данные торгов. Азиатские биржи снижаются вслед за падением индексов Уолл-стрит

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,66%, до 3 088,37 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,41%, до 1 963,69 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,18%, до 17 933,27 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 1,81%, до 2 290 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,87%, до 6 574,7 пункта; японский Nikkei 225 уменьшился на 0,58%, до 27 153,83 пункта.

Азиатские индексы по итогам торгов пятницы снизились вслед за американскими биржами, которые опустились в четверг в диапазоне 0,35-1,37%. Отрицательной динамике продолжает способствовать решение крупных мировых центробанков о повышении ставок, которое, в свою очередь, усиливает опасения о возможной рецессии. Так, Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ставку на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых, Банк Англии — на 50 базисных пунктов, до 2,25%, Национальный банк Швейцарии (НБШ, центробанк) — на 75 базисных пунктов, до 0,5% годовых, впервые с 2014 года установив положительную учетную ставку.

"Глобальные акции испытывают трудности, поскольку мир ожидает, что резкое повышение ставок вызовет гораздо более скорую и, возможно, серьезную глобальную рецессию", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова аналитика Oanda Эдварда Мойи (Edward Moya).