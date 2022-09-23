МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу падают более чем на 1% после "ястребиных" решений мировых регуляторов в рамках их монетарной политики, следует из данных торгов и комментария аналитика. Азиатские биржи закрылись снижением вслед за индексами США

По состоянию на 12.40 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 1,73%, до 7036,6 пункта, французский CAC 40 — на 1,11%, до 5853,66 пункта, немецкий DAX — на 1,33%, до 12367,62 пункта.

На рынке европейский акций в пятницу наблюдается заметный упадок, поскольку инвесторы обеспокоены вероятностью рецессии после "ястребиных" решений регуляторов.

"Мы столкнулись с одним из самых агрессивных и глобально распространенных ужесточений кредитно-денежной политики за последнее поколение", — сказал агентству Блумберг директор по инвестициям компании Abrdn Джеймс Эти (James Athey).

Так, накануне британский центробанк повысил свою учетную ставку на 0,5 процентного пункта, а Европейский центробанк ранее в сентябре — на 0,75 п.п.

Кроме того, Федеральная резервная система США повысила учетную ставку на те же 75 базисных пунктов, а её влияние ощущается в глобальном масштабе. После этого всё больше начали обсуждать перспективы рецессии — как во всём мире, так и в Европе в частности.