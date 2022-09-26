МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются после падения на американских площадках в пятницу, свидетельствуют данные торгов. Основные фондовые индексы АТР снижаются

По состоянию на 7.28 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,08%, до 3085,76 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — растёт на 0,37%, до 1970,97 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,26%, до 17980 пунктов. Южнокорейский KOSPI падает на 2,7%, до 2228,12 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,06%, до 6505 пунктов, японский Nikkei 225 — на 2,42%, до 26448 пунктов.

"Импульс появился от распродажи на Уолл-Стрит в конце прошлой недели", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик IG Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong). По итогам торгов пятницы ключевые фондовые индексы США упали более чем на 1%.

Эксперт также добавил, что давление на фондовые индексы Азии оказывает укрепление доллара, который торгуется к другим основным мировым валютам на многолетних максимумах.

В целом на мировых рынках продолжает преобладать пессимизм, так как инвесторов беспокоят перспективы глобальной экономики в период ужесточения политики центробанков для борьбы с высоким уровнем инфляции.