МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут, свидетельствуют данные торгов.

Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне

Всемирный банк сделал прогноз по развитию экономики государств АТР

По состоянию на 7.43 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,26%, до 3059,21 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,39%, до 1956,67 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 1,04%, до 17669 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,67%, до 2206,43 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,21%, до 6483 пунктов, японский Nikkei 225 — на 0,48%, до 26559,5 пункта.

Фондовые рынки Азии перешли к росту после нескольких дней снижения подряд. Кроме того, по итогам прошлой недели индексы упали на 1,2-4,4%.

Распродажи на прошлой неделе и в понедельник были вызваны опасениями инвесторов за состояние мировой экономики. Аналитики отмечают необходимость ужесточения монетарной политики центробанков, однако в то же время предупреждают о негативных последствиях для экономики.

По словам аналитика Oanda Эдварда Мойи (Edward Moya), которого цитирует агентство Франс Пресс, на рынках есть понимание того, что значительного снижения уровня инфляции не стоит ожидать в ближайшие несколько месяцев. Это не дает сейчас трейдерам возможность покупать на падении.