Основные фондовые индексы АТР в основном растут во вторник
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.43 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,26%, до 3059,21 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,39%, до 1956,67 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 1,04%, до 17669 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,67%, до 2206,43 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,21%, до 6483 пунктов, японский Nikkei 225 — на 0,48%, до 26559,5 пункта.
Фондовые рынки Азии перешли к росту после нескольких дней снижения подряд. Кроме того, по итогам прошлой недели индексы упали на 1,2-4,4%.
Распродажи на прошлой неделе и в понедельник были вызваны опасениями инвесторов за состояние мировой экономики. Аналитики отмечают необходимость ужесточения монетарной политики центробанков, однако в то же время предупреждают о негативных последствиях для экономики.
По словам аналитика Oanda Эдварда Мойи (Edward Moya), которого цитирует агентство Франс Пресс, на рынках есть понимание того, что значительного снижения уровня инфляции не стоит ожидать в ближайшие несколько месяцев. Это не дает сейчас трейдерам возможность покупать на падении.
https://1prime.ru/Index/20220927/838259808.html