МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут, свидетельствуют данные торгов. Всемирный банк сделал прогноз по развитию экономики государств АТР

По состоянию на 7.43 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,26%, до 3059,21 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,39%, до 1956,67 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 1,04%, до 17669 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,67%, до 2206,43 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,21%, до 6483 пунктов, японский Nikkei 225 — на 0,48%, до 26559,5 пункта.

Фондовые рынки Азии перешли к росту после нескольких дней снижения подряд. Кроме того, по итогам прошлой недели индексы упали на 1,2-4,4%.

Распродажи на прошлой неделе и в понедельник были вызваны опасениями инвесторов за состояние мировой экономики. Аналитики отмечают необходимость ужесточения монетарной политики центробанков, однако в то же время предупреждают о негативных последствиях для экономики.

По словам аналитика Oanda Эдварда Мойи (Edward Moya), которого цитирует агентство Франс Пресс, на рынках есть понимание того, что значительного снижения уровня инфляции не стоит ожидать в ближайшие несколько месяцев. Это не дает сейчас трейдерам возможность покупать на падении.