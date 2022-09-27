МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы во вторник растут в ожидании внутренней статистики, следует из данных торгов. Фондовые биржи Азии закрылись ростом

По состоянию на 13.53 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,92% — до 29612 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,41%, до 11476,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,16%, до 3712,75 пункта.

Во вторник внимание инвесторов в США будет сосредоточено на макроэкономической статистике по стране. В частности, выйдут данные по доверию потребителей к экономике США. Аналитики полагают, что показатель в сентябре вырос до 104 пунктов с августовских 103,2 пункта.

Наряду с этим, ожидается публикация данных по продажам новых домов в США в августе.