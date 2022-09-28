МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду сильно упали по итогам торгов, а гонконгский индекс Hang Seng Index достиг минимума за 11 лет, свидетельствуют данные торговых площадок. Азиатские биржи заметно снижаются на опасениях рецессии

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 1,58%, до 3045,07 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,57%, до 1938,26 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 3,6%, до 17217,5 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 2,45%, до 2169,29 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,53%, до 6462 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,5%, до 26173,98 пункта.

Обвал на азиатских фондовых рынках в среду по-прежнему объясняется признаками ухудшения состояния мировой экономики.

Инвесторы сохраняют осторожность, поскольку пессимистично настроены относительно монетарного ужесточения, проводимого финансовыми регуляторами для борьбы с инфляцией.