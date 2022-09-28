Финдовые индексы АТР значительно снизились по итогам торгов среды
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду сильно упали по итогам торгов, а гонконгский индекс Hang Seng Index достиг минимума за 11 лет, свидетельствуют данные торговых площадок.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 1,58%, до 3045,07 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,57%, до 1938,26 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 3,6%, до 17217,5 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 2,45%, до 2169,29 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,53%, до 6462 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,5%, до 26173,98 пункта.
Обвал на азиатских фондовых рынках в среду по-прежнему объясняется признаками ухудшения состояния мировой экономики.
Инвесторы сохраняют осторожность, поскольку пессимистично настроены относительно монетарного ужесточения, проводимого финансовыми регуляторами для борьбы с инфляцией.
https://1prime.ru/Index/20220928/838279955.html