МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно снижением, а по итогам третьего квартала они все снизились, при этом гонконгский индикатор потерял более 21%, свидетельствуют данные торговых площадок. Фондовые биржи АТР снижаются на данных о рекордной инфляции в Германии

По итогам торгов пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,55%, до 3024,39 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,3%, до 1912 пункта; гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,2%, до 17201 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,71%, до 2155,49 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,23%, до 6474,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,84%, до 25937,21 пункта.

По итогам всего третьего квартала фондовые рынки АТР заметно снизились. Так, Shanghai Composite упал на 11%, Shenzhen Composite — на 14%, Hang Seng Index — на 21,3% и достиг минимума за 11 лет. KOSPI упал за квартал на 7,6%, S&P/ASX 200 — на 1,6% Nikkei 225 — на 1,7%.

Основными факторами такой негативной динамики стали опасения по поводу глобальной рецессии, который были вызваны повсеместным ужесточением монетарной политики в мире. Так, только в сентябре Федеральная резервная система (ФРС) США и Европейский центробанк повысили свои учётные ставки на 0,75 процентного пункта, британский центробанк — на 0,5 п.п.

В то же время сами азиатские центробанки, такие как японский и китайский, свои ставки рефинансирования пока сохраняют неизменными. Впрочем, и оттуда приходят негативные сигналы и действуют факторы снижения котировок, главный из которых — антиковидные меры в Китае.

"Ограничения на поездки, связанные с коронавирусом, остаются довольно жесткими", — приводит агентство Блумберг слова главного экономиста Pinpoint Asset Management Ltd. Чжана Чживэя (Zhang Zhiwei).