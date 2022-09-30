МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Британский FTSE 100 сегодня повышается при поддержке нефтегазового и банковского секторов. Настроение на рынке улучшилось после того, как данные по ВВП показали, что экономика Великобритании во 2-м квартале была сильнее ожиданий. Фондовые индексы США снизились после выхода макростатистики по стране

FTSE 100 утром добавил 0,2%, но может снизиться второй квартал подряд.

FTSE 250 поднялся на 0,7%. Индекс может впервые со времен мирового финансового кризиса завершить в минусе третий квартал кряду.

Хотя данные по ВВП за 2-й квартал превзошли ожидания, показатель все равно был ниже допандемийных уровней.

Нефтегазовый сектор прибавил 0,7% при поддержке цен на нефть, которые немного выросли благодаря вероятности сокращения добычи в ОПЕК+ по итогам заседания 5 октября.

Банковский сектор повысился на 1,4%.