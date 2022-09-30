МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Британский FTSE 100 сегодня повышается при поддержке нефтегазового и банковского секторов. Настроение на рынке улучшилось после того, как данные по ВВП показали, что экономика Великобритании во 2-м квартале была сильнее ожиданий.
FTSE 100 утром добавил 0,2%, но может снизиться второй квартал подряд.
FTSE 250 поднялся на 0,7%. Индекс может впервые со времен мирового финансового кризиса завершить в минусе третий квартал кряду.
Хотя данные по ВВП за 2-й квартал превзошли ожидания, показатель все равно был ниже допандемийных уровней.
Нефтегазовый сектор прибавил 0,7% при поддержке цен на нефть, которые немного выросли благодаря вероятности сокращения добычи в ОПЕК+ по итогам заседания 5 октября.
Банковский сектор повысился на 1,4%.
https://1prime.ru/Index/20220930/838310696.html
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