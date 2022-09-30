МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Японский фондовый рынок в пятницу резко упал и завершил этот месяц с сильнейшими потерями с начала пандемии COVID-19. Японский рынок последовал за американскими индексами, которые снизились в четверг. Британский FTSE 100 растет в ходе торгов пятницы

Nikkei потерял 1,83% до 25937,21 пункта, достигнув минимума с 1 июля. За весь сентябрь индекс упал на 7,669% — это его сильнейшее падение за месяц с марта 2020 года.

Более широкий Topix опустился на 1,76% и также понес сильнейшие месячные потери с марта 2020 года.

В США все три ведущих индекса накануне снизились из-за усугубившихся опасений насчет рецессии и сообщения о том, что Apple Inc отказалась от запланированного расширения производства iPhone 14.

"Вчерашние новости об отказе Apple от увеличения производства смартфонов вынудили участников рынка учесть в котировках мировую рецессию, — отметил Такаси Накамура, старший аналитик Tokai Tokyo Research Institute. — Хотя экономика в Японии, как ожидается, улучшится, инвесторы не смогут покупать только акции японских компаний из-за динамики за рубежом".

"На мой взгляд, падение на биржах США было чрезмерным", — указал старший технический аналитик Daiwa Securities Эйдзи Киноути. Он добавил, что то же самое касается и Японии.

Все секторы Nikkei снизились, за исключением сектора недвижимости, который набрал 0,54%.

Среди 225 компонентов индекса 186 опустились, 35 выросли и 4 завершили торги без изменений.

Автомобильный сектор вошел в число аутсайдеров. Акции Mazda Motor Corp упали на 8,17%, следом за ними снизились бумаги Mitsubishi Motors Corp, Nissan Motor Co Ltd и Subaru Corp.

Бумаги Fast Retailing Co Ltd оказали сильнейшее давление на Nikkei, потеряв 3,58%.