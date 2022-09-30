МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы увеличиваются в последний день квартала после того, как была повышена оценка роста экономики Великобритании, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Азиатские биржи снизились по итогам третьего квартала

По состоянию на 12.32 мск британский индекс FTSE 100 растёт на 0,6%, до 6922,35 пункта, французский CAC 40 — на 0,8%, до 5722,52 пункта, немецкий DAX — на 0,85%, до 12078,4 пункта.

Статбюро Великобритании резко повысило оценку годового роста ВВП во втором квартале — до 4,4% с 2,9%. В квартально выражении британская экономика выросла на 0,2%, а не сократилась на 0,1%, как показала предварительная оценка ведомства.

"Редкий проблеск надежды появился, когда ВВП Великобритании неожиданно вышел на положительную территорию во втором квартале вопреки ожиданиям рецессии", — отметил глава отдела рынков Interactive Investor Ричард Хантер (Richard Hunter).

Тем не менее квартал европейские индексы, вероятнее всего, завершат в минусе — с начала июля FTSE 100 сократился на 3,4%, CAC 40 — также на 3,4%, DAX — на 5,5%.