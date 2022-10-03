МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Японский Nikkei сегодня резко вырос, уверенно начав новый месяц. Акции полупроводникового сектора повысились, а нефтегазовый сектор поднялся вслед за ценами на сырую нефть. Американские биржи завершили в минусе третий квартал подряд

Кроме того, настроение на рынке поддержали планы японских компаний увеличить капрасходы в этом финансовом году, о которых стало известно из квартального опроса Банка Японии.

Nikkei усилил прирост в последний час торгов и по итогам сессии добавил 1,07% до 26215,79 пункта после падения на 1,22% ранее в ходе торгового дня.

Более широкий Topix вырос на 0,63% до 1847,58 пункта, отскочив после снижения на 1,12%.

Оба индекса в сентябре понесли сильнейшие месячные потери с начала пандемии COVID-19 два с половиной года назад.

Хотя опрос Банка Японии Танкан показал, что настроение в деловых кругах ухудшилось из-за разогретой инфляции, крупные производители ожидают улучшения условий в течение трех месяцев и планируют увеличить капитальные затраты на 21,5%.

"У меня положительные впечатления от этого опроса", — сказал Кендзи Абэ, аналитик по акциям в Daiwa Securities. Он показал, что компании повышают цены и ожидают ослабления иены, что поддержит экспортеров, а это указывает "на благоприятные показатели прибыли японских компаний в будущем", добавил Абэ.

Он прогнозирует рост индекса Nikkei в этом месяце до 27000 пунктов.

Пара доллар/иена ненадолго выросла выше 145 впервые с валютной интервенции японских властей 22 сентября.

Нефтегазовый сектор возглавил прирост в Nikkei, добавив 2,6%. Цены на нефть повысились на фоне предположений о том, что ОПЕК+ на этой неделе сократит добычу.

Акции Tokyo Electron подорожали на 4,59% и добавили индексу 57 пунктов. Бумаги Advantest набрали 4,78%, или 22 пункта.

Бумаги Toyota Motor выросли на 3,49%, акции Sony Group — на 2,4%, а акции SoftBank Group — на 1,65%.