Фьючерсы на фондовые индексы США восстанавливаются после сильной просадки в понедельник
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы восстанавливаются в попытках отыграть потери за предыдущие две торговые сессии, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.10 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,54%, до 28951 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,04%, до 11038,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,4%, до 3616,25 пункта.
За предыдущие два торговых дня котировки опустились более чем на 3%. Инвесторы по-прежнему сохраняют опасения относительно рисков рецессии на фоне "ястребиной" политики Федеральной резервной системы США. По словам главы отдела рынков в Interactive Investor Ричарда Хантера, которые приводит агентство Блумберг, недавние комментарии представителей ФРС подтвердили, что они намерены удерживать процентные ставки на более высоком уровне, чтобы подтолкнуть инфляцию к целевому уровню в 2%.
Кроме того, давление на котировки оказывают корпоративные новости из США. Так, акции американского производителя электромобилей Tesla дешевеют на предторгах, до открытия биржевого дня, более чем на 4% после публикации отчета о поставках машин в третьем квартале, которые оказались ниже прогноза аналитиков.
https://1prime.ru/Index/20221003/838337757.html