МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы восстанавливаются в попытках отыграть потери за предыдущие две торговые сессии, следует из данных торгов. Основные фондовые индексы Европы упали по итогам третьего квартала

По состоянию на 14.10 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,54%, до 28951 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,04%, до 11038,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,4%, до 3616,25 пункта.

За предыдущие два торговых дня котировки опустились более чем на 3%. Инвесторы по-прежнему сохраняют опасения относительно рисков рецессии на фоне "ястребиной" политики Федеральной резервной системы США. По словам главы отдела рынков в Interactive Investor Ричарда Хантера, которые приводит агентство Блумберг, недавние комментарии представителей ФРС подтвердили, что они намерены удерживать процентные ставки на более высоком уровне, чтобы подтолкнуть инфляцию к целевому уровню в 2%.

Кроме того, давление на котировки оказывают корпоративные новости из США. Так, акции американского производителя электромобилей Tesla дешевеют на предторгах, до открытия биржевого дня, более чем на 4% после публикации отчета о поставках машин в третьем квартале, которые оказались ниже прогноза аналитиков.