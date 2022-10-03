МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Основные индексы Уолл-Стрит выросли сегодня после резкого падения, произошедшего на прошлой неделе. В то же время потери акций Tesla Inc после того, как самый дорогой в мире производитель электромобилей не достиг квартальных показателей поставок, ограничили рост технологического индекса Nasdaq. Фондовые индексы США растут после выхода статистики по стране

В начале дня выросли субиндексы десяти из 11 основных секторов S&P 500, причем лидировал нефтегазовый сектор. Бумаги технологических гигантов Apple и Microsoft набрали по 1,5%.

"В начале квартала возможен отскок просто из-за сниженных настроений и минимумов, которые были достигнуты в конце прошлого квартала", — сказал Джейсон Прайд, инвестиционный директор по управлению частным капиталом в Glenmede в Филадельфии.

Все три основных индекса закончили волатильный 3-й квартал снижением на растущих опасениях насчет того, что агрессивная денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы США приведет экономику к рецессии.

"Мы подозреваем, что в течение квартала станет более очевидным, что мы приближаемся к рецессии, поскольку ФРС продолжает повышать ставки, и это, вероятно, должно удерживать рынок ближе к минимумам, на которых он уже находится, если не ниже", — добавил Прайд.

Акции Tesla Inc упали на 7% после того, как в 3-м квартале продала меньше автомобилей, чем ожидалось, поскольку поставки значительно отставали от производства из-за логистических трудностей. Акции ее конкурента Lucid Group упали на 2%, а Rivian Automotive — на 3,9%.

Бумаги крупнейших нефтяных компаний Exxon Mobil и Chevron Corp выросли более чем на 3% вслед за скачком цен на сырую нефть, поскольку источники сообщили, что Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники рассматривают возможность крупнейшего сокращения добычи с начала пандемии COVID-19.

Индекс Dow Jones Industrial Average на момент написания статьи вырос на 445,72 пункта, или 1,55%, до 29 171,23 пункта, индекс S&P 500 поднялся на 54,78 пункта, или 1,53%, до 3 640,40 пункта, а индекс Nasdaq Composite вырос на 127,33 пункта, или 1,20%, до 10 702,95 пункта.

Данные показали, что в сентябре мировое промышленное производство в основном ослабло, так как замедление спроса усилило негативный эффект от постоянного давления на издержки и ужесточения денежно-кредитной политики, что снижает перспективы экономического восстановления. Основные фондовые индексы Европы упали по итогам третьего квартала

В США в сентябре производственная активность росла самыми медленными темпами почти за 2,5 года. Объем новых заказов сократился — вероятно, из-за того, что повышение процентных ставок для сдерживания инфляции охладило спрос на товары.

Credit Suisse и Citigroup стали очередными брокерскими компаниями, понизившими свои целевые показатели индекса S&P 500 на 2022 год. Американские фондовые рынки испытывают на себе влияние решительных действий центрального банка по сдерживанию инфляции.

Credit Suisse также установил целевой уровень на конец 2023 года для базового индекса на уровне 4050 пунктов, добавив, что 2023 год будет "годом слабого, нерецессионного роста экономики и снижения инфляции".

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество растущих акций превзошло число падающих в соотношении 4,49 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 2,43 к 1.

У S&P не зафиксировано новых 52-недельных максимумов, но отмечено 23 новых минимума, а у Nasdaq — 37 новых максимумов и 177 новых минимумов.