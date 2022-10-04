МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы выросли во вторник в пределах 4% на ожиданиях смягчения курса монетарной политики мировых центробанков, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Американские биржи растут в ожидании "голубиного" подхода центробанков

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 2,57% — до 7086,46 пункта, французский CAC 40 — на 4,24%, до 6039,69 пункта, немецкий DAX — на 3,78%, до 12670,48 пункта.

По словам аналитиков, всплеск оптимизма на мировых рынках был вызван ослаблением опасений агрессивной политики центробанков. Риски для экономики могут вынудить их придерживаться более мягкого курса.

"Центральные банки могут начать понимать, что столь быстрое повышение ставок — особенно в Европе — приведет к серьезной рецессии, поэтому они замедлятся и снизят волатильность", — цитирует агентство Блумберг главного аналитика Danske Петера Соренсена (Jens Peter Sorensen).