МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрылись снижением в среду после трех торговых сессий роста подряд, свидетельствуют данные торгов. Европейские фондовые индексы выросли по итогам вторника

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,48% — до 7052,62 пункта, французский CAC 40 — на 0,9%, до 5985,46 пункта, немецкий DAX — на 1,21%, до 12517,18 пункта.

Европейские рынки оказались в минусе после трех дней роста подряд. В частности во вторник индексы подскочили на 2,6-4,2% на фоне общего всплеска оптимизма.

В среду трейдеры оценивали внутреннюю статистику. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре сократился до 48,1 пункта с 48,9 пункта в августе. Аналитики же ждали показатель на уровне предварительной оценки в 48,2 пункта.