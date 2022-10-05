Фондовые индексы Европы упали после трех дней роста
Европейские фондовые индексы по итогам среды снизились после трех дней роста
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрылись снижением в среду после трех торговых сессий роста подряд, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,48% — до 7052,62 пункта, французский CAC 40 — на 0,9%, до 5985,46 пункта, немецкий DAX — на 1,21%, до 12517,18 пункта.
Европейские рынки оказались в минусе после трех дней роста подряд. В частности во вторник индексы подскочили на 2,6-4,2% на фоне общего всплеска оптимизма.
В среду трейдеры оценивали внутреннюю статистику. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре сократился до 48,1 пункта с 48,9 пункта в августе. Аналитики же ждали показатель на уровне предварительной оценки в 48,2 пункта.
https://1prime.ru/Index/20221005/838371459.html
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