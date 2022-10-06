МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг не имеют единой динамики, свидетельствуют данные торгов. Биржи КНР все еще закрыты в связи с выходным днем. Американские биржи снижаются в ожидании "ястребиных" действий центробанков

По состоянию на 7.34 мск гонконгский индекс Hang Seng Index снижается на 0,45%, до 18006,95 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,07%, до 6811,2 пункта, японский Nikkei 225 растет на 0,93%, до 27390,5 пункта, корейский KOSPI — на 1,24%, до 2242,28 пункта.

Рынки Китая по-прежнему закрыты в связи с очередным выходным днем. В пятницу индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,55%, до 3 024,39 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,3%, до 1 912 пунктов.

В четверг индексы АТР не показывают единой динамики, трейдеры оценивают статистику из США. Число рабочих мест в частных компаниях страны в сентябре выросло на 208 тысяч, хотя аналитики ожидали роста показателя лишь на 200 тысяч. Так, позитивные экономические данные поддержали опасения о более резком повышении ставки Федрезервом США.

"Экономика слишком сильна, чтобы ФРС могла повернуть в другую сторону. Мощный старт октября закончился", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова аналитика Oanda Эдварда Мойи (Edward Moya).