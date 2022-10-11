МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются пятый торговый день подряд, следует из данных торгов. Азиатские биржи в основном снижаются вслед за рынками США

По состоянию на 10.47 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,78%, до 6905,8 пункта, французский CAC 40 — на 0,57%, до 5807,31 пункта, немецкий DAX — на 0,66%, до 12192,17 пункта.

За пять торговых сессий европейские котировки снизились более чем на 2%, инвесторы продолжают оценивать риски рецессии мировой экономики. Такие ожидания подкрепляются перспективами ужесточения монетарной политики мировыми центробанками, в первую очередь Федеральной резервной системой США.

"Настроение, вероятно, останется немного напряженным, поскольку рынки оценивают перспективу очередного повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов в ноябре и риски, которые могут возникнуть из-за действий центрального банка, которые могут привести к рецессии мировой экономики", — сказал агентству Блумберг главный рыночный аналитик CMC Markets UK Майкл Хьюсон (Michael Hewson).