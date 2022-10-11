МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы АТР завершили торги вторника преимущественно снижением, инвесторы оценивают усиление геополитической напряженности между Россией и Украиной, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Европейские биржи падают пятый день подряд

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,19%, до 2979,79 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,61%, до 1882 пунктов, гонконгский Hang Seng Index снизился на 2,48%, до 16789 пунктов. Южнокорейский KOSPI опустился на 1,83%, до 2192,07 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,34%, до 6645 пунктов, японский Nikkei 225 — на 2,64%, до 26401,25 пункта.

Инвесторы в Азии предпочли воздержаться от больших покупок акций во вторник, поскольку оценивали геополитическую напряженность между Россией и Украиной.

В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту он назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.

Украинские СМИ днем ранее сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.

"Неудивительно, что инвесторы начинают неделю в унылом настроении, особенно с учетом того, что заголовки из Украины сигнализируют о дальнейшей эскалации геополитической напряженности", — приводит агентство Блумберг слова главного глобального стратега Barings Кристофера Смарта (Christopher Smart).