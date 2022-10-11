МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги вторника снижением на растущем негативном фоне в преддверии данных об инфляции в США и начала сезона отчетности, свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта. Фондовые индексы Азии закрылись снижением

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,06% — до 6885,23 пункта, французский CAC 40 — на 0,13%, до 5833,2 пункта, немецкий DAX — на 0,43%, до 12220,25 пункта.

"В ожидании важных данных из США (по инфляции — ред.) на этой неделе на рынках растет пессимизм", — сказал агентству Франс Пресс старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам (Craig Erlam). Инфляция в США, согласно прогнозам, по итогам сентября замедлилась до 8,1% с 8,3% в августе, соответствующие данные будут опубликованы в среду.

Эрлам также добавил, что инвесторы будут следить за сезоном отчетности, который стартует на этой неделе.