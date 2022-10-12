МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги среды снижением, свидетельствуют данные торгов. Европейские индексы снизились в ожидании данных об инфляции в США

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,86% — до 6826,15 пункта, французский CAC 40 — на 0,25%, до 5818,47 пункта, немецкий DAX — 0,39%, до 12172,26 пункта.

Европейские индексы демонстрируют снижение уже шестую торговую сессию подряд, трейдеров по-прежнему беспокоят перспективы экономики. В четверг выйдут окончательные данные об инфляции в Германии, которая, согласно предварительной оценке, по итогам сентября достигла рекордного значения в 10%.

Также важным событием для мировых инвесторов станут данные о потребительских ценах и в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране за прошлый месяц замедлилась до 8,1% с 8,3% в августе.

Немного сдержали снижение французского индекса корпоративные новости. Во вторник после закрытия торгов производитель предметов роскоши LVMH сообщил, что за первые три квартала текущего года его выручка выросла на 28% в годовом выражении и составила 56,5 миллиарда евро. В среду акции LVMH подорожали на 1,9%.