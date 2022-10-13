МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в четверг растут, инвесторы ожидают данные по инфляции в США, следует из данных торгов и комментариев аналитика. Доллар слабеет перед выходом данных по инфляции в США

По состоянию на 13.43 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,42%, до 29 383 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,21%, до 10 862,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,45%, до 3 605 пунктов.

Внимание инвесторов в четверг будет сосредоточено на данных по потребительским ценам в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция по итогам сентября замедлилась до 8,1% с 8,3% в августе.

"Это (данные по инфляции — ред.) обещает стать весьма важным событием, поскольку эти цифры могут стать ключом к поведению доллара, а также определить направление для финансовых рынков", — сказал порталу MarketWatch старший аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста (Ricardo Evangelista).

Кроме того, трейдеры будут внимательно следить за финансовыми результатами за третий квартал американских компаний. Сезон отчетности стартует уже на этой неделе. В пятницу свои итоги опубликуют такие крупные банки США как Morgan Chase&Co., Mprgan Stanley, Wells Fargo и Citigroup.