МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы открыли торги четверга падением на 1,5-3% после данных по инфляции в стране, индекс S&P 500 ушел ниже 3500 пунктов впервые с ноября 2020 года, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на фондовые индексы США выросли в ожидании данных по инфляции

По состоянию на 16.50 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на на 1,22% — до 28853,17 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,18%, до 10190,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,61%, до 3520 пунктов.

Потребительские цены в США по итогам сентября выросли на 8,2% в годовом выражении после роста на 8,3% месяцем ранее. За сентябрь цены выросли на 0,4% после роста в августе на 0,1%. Аналитики ожидали, что показатель замедлится до 8,1%, а за сентябрь цены вырастут лишь на 0,2%.

Инвесторы теперь все больше ожидают, что Федеральная резервная система США продолжит ужесточать монетарную политику. По данным CME Group, 98% аналитиков полагают, что регулятор повысит учетную ставку на своем ноябрьском заседании на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых.

"Не такого отчета по инфляции рынки и ФРС ожидали. Инфляционное давление остается неизменно высоким. Реальность такова, что в обозримом будущем ФРС занимает позицию недвусмысленно "ястребиную". Это поддержит доходность облигаций и доллар, но это еще более плохие новости для акций", — сказал агентству Блумберг инвестиционный директор Abrdn Джеймс Ати (James Athey).