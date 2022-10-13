МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги четверга коррекционным ростом, несмотря на снижение в ходе торговой сессии после выхода данных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Европейские индексы снизились в ожидании данных об инфляции в США

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,35% — до 6850,27 пункта, французский CAC 40 — на 1,04%, до 5879,19 пункта, немецкий DAX — 1,51%, до 12355,58 пункта.

Трейдеры оценивали данные из США, согласно которым годовая инфляция в стране по итогам сентября замедлилась меньше ожиданий — до 8,2% с 8,3% месяцем ранее. После выхода американской статистики все три европейских индекса перешли к снижению, однако затем вновь вернулись к росту. По словам экспертов, это связано с коррекцией после шести дней снижения.

"Как результат после отчета об инфляции в США мы увидели падение рисковых активов и рост доллара и гособлигаций. Эти действия почти полностью — а в некоторых случаях полностью — были компенсированы фиксацией прибыли", — сказал агентству Франс Пресс рыночный аналитик City Index и Forex.com Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada).

Разакзада также отметил, что поддержку индексам оказал рост цен на нефть, за счет которого нефтегазовый индекс Европы увеличился на 2,8%.