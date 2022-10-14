МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу растут, свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи в основном снижаются на торгах четверга

По состоянию на 7.33 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 1,57%, до 3063,76 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,97%, до 1972,41 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 3,26%, до 16923 пунктов. Южнокорейский KOSPI растет на 2,51%, до 2217,01 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 1,82%, до 6763,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 3,43%, до 27143,5 пункта.

В пятницу индексы АТР перенимают динамику американских бирж, завершивших торги четверга ростом в диапазоне 2,2-2,8% после публикации данных по инфляции в США. Потребительские цены в стране по итогам сентября выросли на 8,2% в годовом выражении после роста на 8,3% в августе при целевом показателе в 2%. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что годовая инфляция замедлится до 8,1%. Только за сентябрь цены выросли на 0,4% после роста в августе на 0,1%, в то время как прогнозировался рост лишь на 0,2%.

По данным CME Group, 99,6% аналитиков ожидают повышение ключевой ставки Федеральной резервной системой США в ноябре на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых.

"Монетарная политика быстро становится ограничительной, и это, несомненно, приведет к снижению инфляции. Похоже, что ставки достигнут пика чуть выше пяти процентов, и для некоторых это достаточная причина, чтобы вернуться в акции", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Oanda Эдварда Мои (Edward Moya).