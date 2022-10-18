МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги вторника ростом за счет увеличения спроса на риск, вызванного финансовой отчетностью американских компаний, свидетельствуют данные торгов. Европейские индексы выросли после статданных из Германии

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,24% — до 6936,74 пункта, французский CAC 40 — на 0,44%, до 6067 пунктов, немецкий DAX — 0,92%, до 12765,61 пункта.

Ранее во вторник американский Goldman Sachs сообщил, что его общая выручка по итогам третьего квартала составила 11,98 миллиарда долларов, что оказалось лучше прогнозов аналитиков. Акции банковского гиганта дорожают на 2,3%, в ходе торгов дня стоимость бумаг подскакивала на 5%.

По словам аналитиков, такие данные отчетности способствовали подъему рисковых настроений на рынке – американские индексы увеличиваются примерно на 1% (ранее рост доходил до 2%), а евро дорожает к доллару.

"Отчетности американских компаний, которые оказались лучше ожиданий, вызвали ралли на Уолл-Стрит и положительную динамику у европейских акций. Аппетит к риску увеличился после волатильной недели, и корпоративные результаты стали главным драйвером", — цитирует агентство Франс Пресс главу инвестиционного отдела Interactive Investor Викторию Шолар (Victoria Scholar).