МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду преимущественно растут после выхода статданных об ускорении инфляции в еврозоне менее резкими темпами, чем ожидалось, следует из данных торгов. Фондовые биржи АТР в основном снижаются

По состоянию на 12.41 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,08%, до 6931,3 пункта, французский CAC 40 растет на 0,43%, до 6093,32 пункта, немецкий DAX — на 0,09%, до 12777,09 пункта.

Так, годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, по итогам сентября ускорилась до рекордных 9,9% с 9,1% месяцем ранее. Предварительная оценка показывала ускорение до 10%. Тем не менее, окончательный показатель инфляции в еврозоне вновь обновил максимум за всю историю существования этого валютного блока.

Однако британский индекс снижается под давлением данных по потребительским ценам в стране, которые оказались выше прогноза. Так, годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября вернулась к рекордным 10,1% с 9,9% месяцем ранее. Аналитики ожидали ускорения инфляции лишь до 10%.