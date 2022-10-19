МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на американский индекс Nasdaq в среду стабилизировались после того, как стриминговый гигант Netflix отчитался о росте базы подписчиков. При этом опасения насчет роста процентных ставок давят на общий настрой и могут затормозить недавнее ралли на американских рынках. Фондовые индексы США растут на корпоративной отчетности

Три ведущих индекса США завершили предыдущие две сессии в плюсе благодаря позитивным квартальным отчетам крупнейших банков, которые начали сезон отчетности в мажорном ключе.

Акции Netflix на премаркете подскочили на 12%. Компания сообщила, что в 3-м квартале привлекла 2,4 млн новых подписчиков по всему миру, что превышает консенсус-прогноз более чем в два раза. Кроме того, Netflix ожидает к концу года привлечь 4,5 млн новых подписчиков.

"Отчетность Netflix стала очередным стимулом для пострадавших быков, — сказала Эльза Линьос, директор RBC Capital Markets по глобальной валютной стратегии. — В последние дни на рынках преобладают две темы: улучшение ситуации с энергетическим кризисом в Европе и 'более благоприятная, чем ожидалось', отчетность за 3-й квартал, хотя судить еще слишком рано, и основная порция отчетов крупных компаний выйдет только на следующей неделе".

Позитивные результаты Netflix способствуют росту акций конкурентов компании. Бумаги Warner Bros Discovery, Walt Disney и Roku подорожали на 0,4%-3,12%.

Акции технологических гигантов, таких как Tesla Inc, Amazon.com и Alphabet Inc, набрали 0,3%-0,6%.

Как теперь полагают аналитики, прибыль компаний в составе S&P 500, по данным Refinitiv, в минувшем квартале повысилась всего на 2,8% в годовом выражении. Это гораздо меньше роста на 11,1%, ожидавшегося в начале июля.

На момент написания обзора фьючерсы e-mini на Dow Jones Industrial Average опустились на 39 пунктов, или 0,13%, фьючерсы e-mini на S&P 500 потеряли 1,25 пункта, или 0,1%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 выросли на 12,25 пункта, или 0,15%.