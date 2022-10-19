МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги среды снижением после четырех подряд торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи в основном растут после данных по инфляции в еврозоне

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,17% — до 6924,99 пункта, французский CAC 40 — на 0,43%, до 6040,72 пункта, немецкий DAX — на 0,19%, до 12741,41 пункта.

За предыдущие четыре торговых дня FTSE 100 вырос на 1,6%, CAC 40 – на 4,7%, DAX – на 5,1%. В начале этой недели инвесторы с оптимизмом отреагировали на заявление нового главы британского минфина об отмене снижения налога на прибыль.

"Рынки затрудняются продолжить ралли на этой неделе, вызванное отменой планов по сокращению налогов в Великобритании", — цитирует агентство Франс Пресс аналитиков Charles Schwab.

Трейдеры в среду также оценивали данные о том, что годовая инфляция в 19 странах еврозоны, согласно окончательной оценке, по итогам сентября ускорилась до рекордных в истории этого валютного блока 9,9% с 9,1% месяцем ранее.