МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг снижаются, инвесторы оценивают вероятность замедления экономического роста, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Фондовые биржи АТР в основном снижаются

По состоянию на 7.44 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшается на 0,39%, до 3 032,63 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,44%, до 1973,11 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,24%, до 16146 пункта. Южнокорейский KOSPI снижается на 1,32%, до 2207,94 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,19%, до 6720,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,2%, до 29930 пунктов.

"Продолжительная слабость на рынках Китая объясняется замедлением экономического роста, как циклического, так и структурного", — сказал агентству Блумберг рыночный стратег Saxo Capital Markets Редмонд Вонг (Redmond Wong).

Такие настроения инвесторов связаны с тем, что президент страны придерживается политики нулевой терпимости к COVID-19, которая сопровождается многочисленными ограничениями и замедляет развитие экономики.

Ранее в четверг Народный Банк Китая принял решение сохранить базовую кредитную ставку на уровне 3,65%.